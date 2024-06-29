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Правоохранители Сербии выяснили против кого был направлен сегодняшний теракт

Правоохранители Сербии выяснили против кого был направлен сегодняшний теракт

Террорист, выстреливший из арбалета в дежурившего у посольства Израиля в Белграде сербского жандарма и ликвидированный ответным огнем, по предварительным данным, принадлежал к радикальному исламистскому движению, сообщает ТАСС.

Об этом заявил глава МВД Сербии Ивица Дачич.

«Теракт совершил Милош Жуйович 1999 года рождения из города Младеновац, сменивший имя на Салахудин», – отметил министр, его слова приводятся в заявлении на сайте МВД республики. По информации ведомства, Дачич провел телефонный разговор с послом еврейского государства в Сербии Яхелем Виланом. «По предварительным данным, напавшим, скорее всего, является гражданин Сербии, участник ваххабитского движения», – сказал сербский министр.

Как отметили в МВД, повышенные меры безопасности действуют не только в столице, но и по всей стране. Правоохранительные органы проводят проверку.

В свою очередь, информационное агентство «Красная весна» приводит заявление премьер-министра Милоша Вучевича сделанное по Радио и телевидению Сербии.

«Это был безумный шаг, который нельзя приписать ни одной религии и ни одному народу. Речь идёт о преступлении отдельного лица с именем и фамилией. Поэтому призываю граждан оставаться спокойными и не поддаваться пропаганде тех, кто хотел бы нас поссорить между собой», — заявил премьер-министр.

29 июня мужчина ранил из арбалета в шею сотрудника МВД Сербии, охранявшего посольство Израиля, после чего был нейтрализован ответным огнем. Пострадавший страж порядка был доставлен в реанимационное отделение одной из белградских больниц. Дачич заявил, что речь идет о террористическом акте, который направлен против Сербии и правоохранителей. Как сообщили в израильском МИД, никто из дипломатов не пострадал.

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