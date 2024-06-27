Иванишвили подарит сборной Грузии $10,6 млн в случае победы над Испанией

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Грузинский олигарх, бывший премьер-министр Бидзина Иванишвили пообещал сборной Грузии выплатить более 10 миллионов долларов в случае выхода команды в четвертьфинал чемпионата Европы, пишет football.by.

В 1/8 финала команда встретится со сборной Испании. Накануне грузины обыграли португальцев (2:0) и вышли в плей-офф.

«По инициативе Бидзины Иванишвили в случае победы в 1/8 финала, во встрече с Испанией и выхода в следующий этап сборная Грузии получит в качестве награды дополнительно 30 миллионов лари (10,6 миллиона долларов).

Иванишвили благодарит каждого игрока футбольной команды, тренерский штаб и грузинских болельщиков за эту «историческую победу мечты», – говорится в сообщении.

Матч 1/8 финала Грузия — Испания пройдет в воскресенье, 30 июня. Правда, букмекеры из всех восьми пар называют шансы команды Грузии самыми иллюзорными. Коэффициент на победу Грузии — 13,0 (на Словакию в матче с Англией — 9,0).

Победитель пары Грузия — Испания в 1/4 финала сыграет с победителем пары Германия — Дания.

В отборе к Евро-2024 Грузия и Испания играли в одной группе. В Тбилиси грузин разгромили со счетом 1:7, в Вальядолиде Грузия проиграла 1:3.