В Пентагоне приветствуют вклад армии Азербайджана в региональную стабильность |
В Баку молодого человека застрелили перед ТЦ (обновлено, фото, видео) |
Затулин: Заявления Григоряна о передаче Россией Карабаха Азербайджану – ложь |
Наши борцы стали чемпионами Европы, победив представителей Армении |
В президентской гонке в Иране лидирует азербайджанец |
Хикмет Гаджиев отреагировал на скандальные заявления Григоряна |
В Новой Каледонии вновь вспыхнули жестокие протесты (видео) |
Доходы России от продажи нефти и газа в июне вырастут на 50% год к году |
Министр обороны Италии прилетел в Баку и лично представил Алиеву военный самолет C-27J Spartan. Фотографии (обновлено) |
Главное Культура

Татьяна Буланова обрадовала любителей поностальгировать

Татьяна Буланова обрадовала любителей поностальгировать

Певица Татьяна Буланова рассказала подробности о новых гастролях. По её словам, тур продлится целый год.

В беседе с «Российской газетой» артистка отметила, что начала выступать в 22 года.

«И конечно, за эти годы многое поменялось. Когда не было интернета, половина людей приходила посмотреть, как выглядит солистка. Впрочем, молодёжь и сейчас приходит для этого. А людям моего возраста, да и тем, кто старше, нужнее окунуться в ту атмосферу, которая была 25 — 35 лет назад. И снова пережить всё те же ощущения», — заявила Буланова.

Как отметила певица, к происходящему на концертах добавилась нота ностальгии.

Теги:
Из этой рубрики
Татьяна Буланова обрадовала любителей поностальгировать
Культура

Татьяна Буланова обрадовала любителей поностальгировать

2024/06/26, 22:47
Эйвазов и Нетребко расстались
Культура

Эйвазов и Нетребко расстались

2024/06/26, 21:04
Эльвин Адыгезал назвал «корень зла», убивающий азербайджанский кинематограф
Культура

Эльвин Адыгезал назвал «корень зла», убивающий азербайджанский кинематограф

2024/06/26, 10:00
Супруга Эмина Агаларова занялась распродажей гардероба почти на 8 млн
Культура

Супруга Эмина Агаларова занялась распродажей гардероба почти на 8 млн

2024/06/23, 22:11
Ушел из жизни заслуженный художник Азербайджана
Культура

Ушел из жизни заслуженный художник Азербайджана

2024/06/23, 13:16
СМИ: В России никто не хочет заниматься организацией концертов Киркорова
Культура

СМИ: В России никто не хочет заниматься организацией концертов Киркорова

2024/06/23, 10:13
В Баку впервые исполнили "Ленинградскую" симфонию Шостаковича (фото)
Культура

В Баку впервые исполнили «Ленинградскую» симфонию Шостаковича (фото)

2024/06/22, 20:09
Минкульт о заявлении ряда деятелей искусства
Культура

Минкульт о заявлении ряда деятелей искусства

2024/06/21, 22:11
Ушел из жизни легендарный актер Дональд Сазерленд
Культура

Ушел из жизни легендарный актер Дональд Сазерленд

2024/06/20, 21:48