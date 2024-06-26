Татьяна Буланова обрадовала любителей поностальгировать

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Певица Татьяна Буланова рассказала подробности о новых гастролях. По её словам, тур продлится целый год.

В беседе с «Российской газетой» артистка отметила, что начала выступать в 22 года.

«И конечно, за эти годы многое поменялось. Когда не было интернета, половина людей приходила посмотреть, как выглядит солистка. Впрочем, молодёжь и сейчас приходит для этого. А людям моего возраста, да и тем, кто старше, нужнее окунуться в ту атмосферу, которая была 25 — 35 лет назад. И снова пережить всё те же ощущения», — заявила Буланова.

Как отметила певица, к происходящему на концертах добавилась нота ностальгии.