Деятельность WikiLeaks будет продолжена

Работа основанного Джулианом Ассанжем сайта WikiLeaks продолжится. Об этом заявил адвокат Ассанжа Барри Поллак после того, как Федеральный окружной суд США на острове Сайпан (Содружество Северных Марианских островов) приговорил Ассанжа к уже отбытому им сроку заключения, сообщает ТАСС.
«Работа Wikileaks будет продолжена, и я не сомневаюсь, что господин Ассанж останется силой, поддерживающей свободу слова и прозрачность, – сказал он. – Он обладает сильным голосом, который нельзя заставить замолчать».