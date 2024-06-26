Деятельность WikiLeaks будет продолжена

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Работа основанного Джулианом Ассанжем сайта WikiLeaks продолжится. Об этом заявил адвокат Ассанжа Барри Поллак после того, как Федеральный окружной суд США на острове Сайпан (Содружество Северных Марианских островов) приговорил Ассанжа к уже отбытому им сроку заключения, сообщает ТАСС.

«Работа Wikileaks будет продолжена, и я не сомневаюсь, что господин Ассанж останется силой, поддерживающей свободу слова и прозрачность, – сказал он. – Он обладает сильным голосом, который нельзя заставить замолчать».