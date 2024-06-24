В ЕС договорились передать доходы от активов РФ Украине |
Eurasia Review: Турция и Азербайджан сломали доминирование России |
Уорлик: Франция поставками оружия Армении усложняет переговоры с Азербайджаном |
Генсек ОДКБ допустил расширение альянса |
При пожаре в здании НИИ в Подмосковье погибли 8 человек (обновлено, фото, видео) |
AZAL – лучшая региональная авиакомпания в Центральной Азии и СНГ |
Меликов: Теракты в Дербенте и Махачкале были скоординированы |
В Азербайджане продлен карантин |
В Баку преступник насмерть застрелил из ружья полицейских и гражданского |
Главное Странности

«Неприличный» скандал в БДИПЧ ОБСЕ: подробности

«Неприличный» скандал в БДИПЧ ОБСЕ: подробности

Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ регулярно оказывается в центре громких скандалов. Президентские выборы 7 февраля не стали исключением. Как уже сообщали азербайджанские СМИ, наблюдатели ОБСЕ допускали оскорбительные выходки в отношении местного персонала, прежде всего переводчиков. Одну из групп наблюдателей, отправившихся в один из регионов Азербайджана, известный своим консерватизмом, составили представители ЛГБТ-сообщества. Они принялись всячески демонстрировать свою принадлежность к ЛГБТ-сообществу, что вызвало ожидаемое возмущение местных жителей. Что это было? Просто глупость или намеренная провокация?

А теперь в варшавском офисе БДИПЧ ОБСЕ разгорается громкий и очень неприличный скандал. Как стало известно «Минвалу» из заслуживающих доверия источников, среди персонала БДИПЧ разгораются скандалы сексуального характера – настолько, что главная штаб-квартира вынуждена принимать срочные меры для «затирания» ситуации.

По имеющейся у нас информации, в отношении некоторых сотрудников были допущены насильственные действия сексуального характера. Дошло до того, что в штаб-квартире БДИПЧ началось внутреннее расследование. Заместитель руководителя этой далеко не уважаемой структуры вынужден был уволиться, с работой распрощались и ещё несколько сотрудников. Но самое отвратительное, среди уволенных оказалась гражданка США, к которой и «приставали».

Она подверглась сексуальному насилию, направила жалобу руководству БДИПЧ, но никакого объективного и прозрачного расследования инцидента не произошло. Столкнувшись с таким непробиваемым равнодушием, сотрудница пригрозила публично раскрыть детали скандала. В ответ ей пригрозили, чтобы она не смела делиться информацией с прессой.

Мы уже направили соответствующий запрос в БДИПЧ и ждём, что там всё же прояснят ситуацию. Но и то, что известно на сегодня, не оставляет сомнений: БДИПЧ ОБСЕ, которое пытается учить нормам поведения если не весь мир, то во всяком случае страны, входящие в ОБСЕ, в собственной работе не соблюдает даже минимальных правил приличия.

Так что хотелось бы услышать ответ на вопрос: это что, новое прочтение демократии? Права человека на распущенность и вседозволенность? Хотелось бы написать, что этот скандал не лучшим образом отразится на репутации БДИПЧ ОБСЕ, но от репутации этой организации и так осталось слишком мало.

Отдел политики

Теги:
Из этой рубрики
«Неприличный» скандал в БДИПЧ ОБСЕ: подробности
Странности

«Неприличный» скандал в БДИПЧ ОБСЕ: подробности

2024/06/24, 17:45
Странные решения азербайджанских судов: ворам возвращают награбленное
Странности

Странные решения азербайджанских судов: ворам возвращают награбленное

2024/06/24, 16:04
Рогозин неожиданно раскритиковал депутата Госдумы, обвинившего Украину и НАТО в теракте в Дагестане
Странности

Рогозин неожиданно раскритиковал депутата Госдумы, обвинившего Украину и НАТО в теракте в Дагестане

2024/06/24, 13:34
Трамп пожаловался, что не может позволить себе бекон
Странности

Трамп пожаловался, что не может позволить себе бекон

2024/06/24, 13:21
«Союз армян России» продолжает изрекать отборные фейки
Странности

«Союз армян России» продолжает изрекать отборные фейки

2024/06/24, 11:50
Россия обвинила США в обстреле Севастополя
Странности

Россия обвинила США в обстреле Севастополя

2024/06/23, 18:02
Патрушев  обвинил США в ведении «ментальной войны» с Россией
Странности

Патрушев  обвинил США в ведении «ментальной войны» с Россией

2024/06/23, 12:02
60-летнего актера Ефремова призвали отправиться из тюрьмы на войну в Украине
Странности

60-летнего актера Ефремова призвали отправиться из тюрьмы на войну в Украине

2024/06/22, 11:36
США запретили Украине бить своим оружием по важным российским аэродромам
Странности

США запретили Украине бить своим оружием по важным российским аэродромам

2024/06/22, 10:20