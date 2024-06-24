«Неприличный» скандал в БДИПЧ ОБСЕ: подробности

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Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ регулярно оказывается в центре громких скандалов. Президентские выборы 7 февраля не стали исключением. Как уже сообщали азербайджанские СМИ, наблюдатели ОБСЕ допускали оскорбительные выходки в отношении местного персонала, прежде всего переводчиков. Одну из групп наблюдателей, отправившихся в один из регионов Азербайджана, известный своим консерватизмом, составили представители ЛГБТ-сообщества. Они принялись всячески демонстрировать свою принадлежность к ЛГБТ-сообществу, что вызвало ожидаемое возмущение местных жителей. Что это было? Просто глупость или намеренная провокация?

А теперь в варшавском офисе БДИПЧ ОБСЕ разгорается громкий и очень неприличный скандал. Как стало известно «Минвалу» из заслуживающих доверия источников, среди персонала БДИПЧ разгораются скандалы сексуального характера – настолько, что главная штаб-квартира вынуждена принимать срочные меры для «затирания» ситуации.

По имеющейся у нас информации, в отношении некоторых сотрудников были допущены насильственные действия сексуального характера. Дошло до того, что в штаб-квартире БДИПЧ началось внутреннее расследование. Заместитель руководителя этой далеко не уважаемой структуры вынужден был уволиться, с работой распрощались и ещё несколько сотрудников. Но самое отвратительное, среди уволенных оказалась гражданка США, к которой и «приставали».

Она подверглась сексуальному насилию, направила жалобу руководству БДИПЧ, но никакого объективного и прозрачного расследования инцидента не произошло. Столкнувшись с таким непробиваемым равнодушием, сотрудница пригрозила публично раскрыть детали скандала. В ответ ей пригрозили, чтобы она не смела делиться информацией с прессой.

Мы уже направили соответствующий запрос в БДИПЧ и ждём, что там всё же прояснят ситуацию. Но и то, что известно на сегодня, не оставляет сомнений: БДИПЧ ОБСЕ, которое пытается учить нормам поведения если не весь мир, то во всяком случае страны, входящие в ОБСЕ, в собственной работе не соблюдает даже минимальных правил приличия.

Так что хотелось бы услышать ответ на вопрос: это что, новое прочтение демократии? Права человека на распущенность и вседозволенность? Хотелось бы написать, что этот скандал не лучшим образом отразится на репутации БДИПЧ ОБСЕ, но от репутации этой организации и так осталось слишком мало.

Отдел политики