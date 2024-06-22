Сабит Алиев возглавил список лучших стоматологов-хирургов Москвы

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Издание «Комсомольская правда» опубликовало рейтинг топ-10 лучших стоматологов-хирургов Москвы в 2024 году.

Рейтинг основан на следующих параметрах: стаж, опыт и квалификация врача, методы диагностики и лечения, оценка и отзывы пациентов, цены на услуги, инфраструктура клиники, в которой принимает специалист.

Стоматолог-хирург, главный врач сети стоматологических клиник «Эстет» в Москве Сабит Алиев занял первое место в данном списке. Наш соотечественник является хирургом-имплантологом со стажем более 20 лет. Выпускник Франкфуртского университета по дентальной имплантации, эксперт по имплантатам А-2.

Сабит Алиев – специалист в области сложных клинических случаев в имплантации. Часто выступает в федеральных средствах массовой информации. Эксперт и докладчик стоматологических конференций и симпозиумов в России по российским имплантантам.

Сабит Алиев также является писателем-прозаиком. Он член Союза писателей и Союза профессиональных писателей России, автор 17 книг. В 2021 году в России вышла его книга «Мой дом Шуша».