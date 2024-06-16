Джей Ло не в состоянии спасти свой брак с Беном Аффлеком

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Похожа, Дженнифер Лопес готова сдаться. 54-летняя певица считает, что сделала всё возможное, чтобы спасти свой брак с Беном Аффлеком.

«С нее довольно! Дженни действительно старалась, но больше ничего не может поделать. Лучше не становится, становится хуже», — рассказал Daily Mail инсайдер из музыкальной индустрии, добавив, что Джей Ло «пытается извлечь максимум пользы» и посвящает освободившееся время своим детям, Максу и Эмме, а также реализации карьерных целей на 2025 год.

«Она будет счастлива возобновить свой тур, когда ее личная жизнь станет более спокойной и она сможет полноценно общаться со своими поклонниками», — заключил источник.

Напомним, в мае Дженнифер Лопес объявила, что отменяет тур «This is Me… Live». По неофициальной информации, такое решение было продиктовано ее стремлением наладить отношения с Аффлеком.

Другой источник, близкий к певице, заявил, что она «шокирована» тем, что про нее писали в СМИ. В частности, она удивлена, что многие считают причиной возможного развода «сварливый» характер ее супруга. «Бен — отличный парень, но он может быть ворчливым и депрессивным. Я думаю, мир увидел это на фотографиях… Например, когда они были на церемонии вручения «Грэмми» в прошлом году. Он не улыбался. Но если бы люди знали, какой он на самом деле, то не стали бы нападать», — подчеркнул инсайдер.