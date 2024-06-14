Сиявуш Новрузов: Грузинским азербайджанцам должны быть сделаны уступки

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В связи с изменениями в Семейный кодекс АР обращается большое количество наших соотечественников в Грузии. Об этом сегодня на парламентском заседании Милли Меджлиса заявил депутат Сиявуш Новрузов, сообщает Minval.az.

«Они хоть и азербайджанцы, но граждане Грузии. Если мы примем предложенные изменения в Семейный кодекс, эти запреты будут распространяться и на них. Получается, что тот же подход, который мы применяем к какому-то иностранцу, применим и к азербайджанцу? Нужно как-то учитывать это обстоятельство в будущем. Грузинским азербайджанцам должны быть сделаны уступки», – сказал он.

Отметим, что согласно предложенным изменениям в Семейный кодекс, заключение брака между иностранцами или лицами без гражданства, один или оба из которых являются незаконными на территории Азербайджана, не допускается.