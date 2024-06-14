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Главное Мир

Судан накроет катастрофический голод

Судан накроет катастрофический голод

756 тысяч человек в Судане могут столкнуться с катастрофической нехваткой продовольствия к сентябрю, сообщает агентство Reuters.

В настоящее время, по оценкам, 25,6 миллиона человек или 54 проц населения сталкиваются с критической нехваткой продовольствия, в том числе более девяти миллионов человек находятся в чрезвычайной или худшей ситуации.

В Судане боевые действия вспыхнули в столице Хартуме в апреле 2023 года и мгновенно распространились по всей стране, возобновив этническое кровопролитие в западном регионе Дарфура и вынудив миллионы людей бежать. Число людей, перемещенных внутри Судана из-за нынешнего и прошлого конфликтов, превысило 10 миллионов.

Страна уже переживает крупнейший в мире кризис перемещения. В прошлом месяце агентства ООН также заявили, что Судану грозит «неизбежный риск голода». Согласно совместному заявлению руководителей ООН, включая Верховного комиссара по правам человека, около 3,6 миллиона детей страдают от острого недоедания.

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