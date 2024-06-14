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«Последний звонок» в школах Азербайджана

«Последний звонок» в школах Азербайджана

14 июня в школах Азербайджана отмечается «Последний звонок», сообщает «Азертадж».

В этом году XI класс в республике заканчивают 102 тыс.120 учащихся.

В 2023-2024 учебном году число учащихся общеобразовательных учебных заведений составило 1 млн 706 тыс. 935 человек.

В текущем учебном году IX класс в общеобразовательных учебных заведениях окончили 150 тыс. 445 учащихся.

В этом учебном году первый класс закончили 137 тыс. 862 ученика.

В группах по подготовке к школе общеобразовательных учебных заведений обучаются 87 тыс. 569 детей.

XI класс школ, находящихся в подчинении Управления образования города Баку (УОГБ), закончили 28 тыс. 993, XII классы (очная-заочная полная средняя школа и заочные классы) 125 учащихся.

Первый класс в столице закончили 42 тысяч 70 учащихся.

В текущем учебном году в общеобразовательных школах при УОГБ обучались 505 тыс. 372 учащихся.

В общеобразовательных школах при управлении работают 29 тыс. 767 учителей.

Отметим, что мероприятие «Последний звонок» проводится во дворе каждого общеобразовательного учебного заведения, и в спортивном или актовом зале при отсутствии двора.

В «Последнем звонке» могут принять участие представители родительских комитетов, ассоциаций родителей и педагогов, общественности.

Руководителям Управления образования города Баку, региональных управлений образования, общеобразовательных учебных заведений при Министерстве науки и образования поручено принятие необходимых мер по обеспечению безопасности учащихся во время мероприятия «Последний звонок».

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