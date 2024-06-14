В Хатаинском районе рухнул лифт: семеро пострадали, женщина сломала обе ноги (обновлено, фото, видео) |
Байден отверг отправку войск США в Украину |
Гаджиев провел ряд встреч высокого уровня в Брюсселе (фото) |
Байден и Зеленский подписали соглашение по безопасности |
Армения впервые за многие месяцы обстреляла позиции Азербайджана (обновлено) |
Словения, пока США колебались, предоставила Киеву бронетехнику и дроны (фото) |
Шахраманян признал подчинение войск карабахских сепаратистов Еревану |
Politico: ЕС заинтересован в обеспечении азербайджанским топливом российского газопровода в Украине |
Эрдоган не видит альтернативы переговорам по Украине |
Главное Общество

В Хатаинском районе рухнул лифт: семеро пострадали, женщина сломала обе ноги (обновлено, фото, видео)

В Хатаинском районе рухнул лифт: семеро пострадали, женщина сломала обе ноги (обновлено, фото, видео)

00:31 Стало известно о состоянии пострадавших в результате падения лифта в многоэтажном здании в Хатаинском районе Баку. 6 из 7 госпитализированных выписаны после оказания первой помощи.

Хатира Джафарова 1993 года рождения госпитализирована в отделение реанимации из-за перелома обеих ног.

***

14/06 00:13 В результате обрушения лифта в Хатаинском районе 7 человек получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие госпитализированы в Сабунчинский медицинский центр. Двое из них – дети, сообщает АПА.

***

23:55 Лифт с пассажирами сорвался в Хатаинском районе Баку. Об этом сообщает «Qafqazinfo».

Инцидент произошел в жилом комплексе «Шарур МТК», расположенном на улице Худу Мамедова, недалеко от станции метро «Ази Асланов».

В результате происшествия есть пострадавшие.

По предварительным данным, в сорвавшемся лифте новостройки находилось 10 человек. На место происшествия прибыли кареты «Скорой помощи».

Теги:
Из этой рубрики
В Хатаинском районе рухнул лифт: семеро пострадали, женщина сломала обе ноги (обновлено, фото, видео)
Общество

В Хатаинском районе рухнул лифт: семеро пострадали, женщина сломала обе ноги (обновлено, фото, видео)

2024/06/14, 00:31
ЮНИСЕФ против участия азербайджанских детей в ток-шоу
Общество

ЮНИСЕФ против участия азербайджанских детей в ток-шоу

2024/06/13, 23:08
Минсельхоз проведет в Баку ярмарку «Из села в город»
Общество

Минсельхоз проведет в Баку ярмарку «Из села в город»

2024/06/13, 22:55
Патриарх Кирилл благословил епископа Бакинского на служение и дал ему ценные советы
Общество

Патриарх Кирилл благословил епископа Бакинского на служение и дал ему ценные советы

2024/06/13, 22:25
В Баку созданы места для велопарковок (фото)
Общество

В Баку созданы места для велопарковок (фото)

2024/06/13, 18:55
Президент дал Бахрузу Бахрамову должность
Общество

Президент дал Бахрузу Бахрамову должность

2024/06/13, 16:21
В Азербайджане на праздниках ожидаются дожди, грозы и град
Общество

В Азербайджане на праздниках ожидаются дожди, грозы и град

2024/06/13, 16:20
В Баку кузены украли сейф с 340 тыс. манатов и потратили деньги на машины и пластическую операцию
Общество

В Баку кузены украли сейф с 340 тыс. манатов и потратили деньги на машины и пластическую операцию

2024/06/13, 15:42
В ИВ Баку рассказали о строительстве новых парков в Баку (фото)
Общество

В ИВ Баку рассказали о строительстве новых парков в Баку (фото)

2024/06/13, 15:23