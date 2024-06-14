В Хатаинском районе рухнул лифт: семеро пострадали, женщина сломала обе ноги (обновлено, фото, видео)

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00:31 Стало известно о состоянии пострадавших в результате падения лифта в многоэтажном здании в Хатаинском районе Баку. 6 из 7 госпитализированных выписаны после оказания первой помощи.

Хатира Джафарова 1993 года рождения госпитализирована в отделение реанимации из-за перелома обеих ног.

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14/06 00:13 В результате обрушения лифта в Хатаинском районе 7 человек получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие госпитализированы в Сабунчинский медицинский центр. Двое из них – дети, сообщает АПА.

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23:55 Лифт с пассажирами сорвался в Хатаинском районе Баку. Об этом сообщает «Qafqazinfo».

Инцидент произошел в жилом комплексе «Шарур МТК», расположенном на улице Худу Мамедова, недалеко от станции метро «Ази Асланов».

В результате происшествия есть пострадавшие.

По предварительным данным, в сорвавшемся лифте новостройки находилось 10 человек. На место происшествия прибыли кареты «Скорой помощи».

