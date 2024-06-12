В США пристально следят за российскими военными кораблями на Кубе

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Американская администрация следит за российскими военными кораблями, которые прибыли с визитом на Кубу. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Мы видели этот российский ВМФ, направляющийся на Кубу. При администрации Буша [младшего], при администрации Обамы, при администрации Трампа и теперь при администрации Байдена мы внимательно и пристально следим за этим. Мы открыто заявили об этом за несколько дней до того, как это произошло, чтобы мир понял контекст и чтобы мир также знал, что мы следим», — сказал чиновник на брифинге для прессы, который состоялся на борту самолёта Байдена, вылетевшего из США в Италию на саммит «Большой Семёрки (G7).