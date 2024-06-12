Билет на поезд можно будет купить с помощью Google Pay и Apple Pay

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В Азербайджане в ближайшем будущем граждане смогут приобретать билеты на поезда онлайн с использованием средств оплаты Google Pay и Apple Pay.

Как сообщает ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД), работы по внедрению указанных средств оплаты находятся на завершающей стадии.

«Благодаря приложению ADY Mobile сегодня порядка 70% пассажиров покупают билеты на железнодорожные рейсы онлайн. Помимо этого, предпринимаются шаги для создания зон бесплатного Wi-Fi в поездах и на вокзалах», – говорится в информации.