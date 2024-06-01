В Ереване начались столкновения |
Кремль отреагировал на «историческое решение» Байдена об ударах по России |
Германия вслед за США разрешила Украине атаковать территорию Россию своим оружием |
Армения отказалась от помощи России и официально обратилась в ЕС |
Байден принял «историческое решение»: удары по России будут нанесены в течение нескольких часов или дней |
Беспилотники ВСУ атаковали «Порт Кавказ» и Татарстан |
Китай отклонил предложение Зеленского |
«Я политический заключенный». Присяжные признали Трампа виновным |
Армия Израиля окружила Газу |
Главное Общество

Временный поверенный: США – одна из первых стран, выбираемых азербайджанцами для учебы

Временный поверенный: США - одна из первых стран, выбираемых азербайджанцами для учебы

США – одна из первых стран, выбираемых азербайджанцами для получения высшего образования.

Об этом сказал временный поверенный в делах США в Азербайджане Хьюго Гевара на выставке образования, организованной совместно с посольством США и Американским советом по международному образованию для средних школ и университетов.

Он отметил, что планирование высшего образования является сложным и решающим: «Мы поддерживаем всех, кто приезжает учиться в США. Университеты США также предлагают лучшие программы в сферах журналистики, права, администрирования и других областях, мы рекомендуем университеты США всем, кто хочет обучаться по этим специальностям».

Отметим, участникам выставки также была предоставлена подробная информация об учебной визе в США.

Теги:
Из этой рубрики
Европейские «климатические» активисты продолжают портить произведения искусства
Общество

Европейские «климатические» активисты продолжают портить произведения искусства

2024/06/01, 18:44
Многие заболевания людей связаны с глобальным потеплением
Общество

Многие заболевания людей связаны с глобальным потеплением

2024/06/01, 17:44
Упрощенная миграция в Германию для квалифицированных кадров
Общество

Упрощенная миграция в Германию для квалифицированных кадров

2024/06/01, 17:00
Ливни в некоторых районах и мокрый снег в высокогорье
Общество

Ливни в некоторых районах и мокрый снег в высокогорье

2024/06/01, 16:48
Международный фестиваль детского творчества в Шуше
Общество

Международный фестиваль детского творчества в Шуше

2024/06/01, 15:10
В Баку состоялся велопробег с участием детей
Общество

В Баку состоялся велопробег с участием детей

2024/06/01, 14:38
Новая структура будет заниматься признанием университетов тюркских государств
Общество

Новая структура будет заниматься признанием университетов тюркских государств

2024/06/01, 14:00
Временный поверенный: США - одна из первых стран, выбираемых азербайджанцами для учебы
Общество

Временный поверенный: США – одна из первых стран, выбираемых азербайджанцами для учебы

2024/06/01, 12:59
В Гейгеле и Дашкесане выпал град
Общество

В Гейгеле и Дашкесане выпал град

2024/06/01, 12:45