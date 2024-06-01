Временный поверенный: США – одна из первых стран, выбираемых азербайджанцами для учебы

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США – одна из первых стран, выбираемых азербайджанцами для получения высшего образования.

Об этом сказал временный поверенный в делах США в Азербайджане Хьюго Гевара на выставке образования, организованной совместно с посольством США и Американским советом по международному образованию для средних школ и университетов.

Он отметил, что планирование высшего образования является сложным и решающим: «Мы поддерживаем всех, кто приезжает учиться в США. Университеты США также предлагают лучшие программы в сферах журналистики, права, администрирования и других областях, мы рекомендуем университеты США всем, кто хочет обучаться по этим специальностям».

Отметим, участникам выставки также была предоставлена подробная информация об учебной визе в США.