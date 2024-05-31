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Дженнифер Гарнер поддерживает Бена Аффлека, погрязшего в семейных проблемах с Джей Ло

Дженнифер Гарнер поддерживает Бена Аффлека, погрязшего в семейных проблемах с Джей Ло

Дженнифер Гарнер оказывает поддержку Бену Аффлеку. Актриса «желает лучшего» своему бывшему мужу на фоне его семейных проблем с Дженнифер Лопес.

«Она хочет, чтобы он был счастливым и здоровым, чтобы он мог быть прекрасным отцом», — сообщил источник People. После того, как Гарнер и Аффлек расстались в 2015 году, они продолжают вместе воспитывать троих детей: Вайолет, Серафину и Сэмюэля. По словам инсайдера, 52-летняя актриса также прекрасно ладит с Джей Ло и благодарна, что та «поддерживает здоровый и трезвый образ Бена».

Напомним, что в СМИ обсуждаются новости о том, что Аффлек снял обручальное кольцо и пропустил премьеру своей супруги — фильма «Атлас». Кроме того, на днях Бен посетил выпускной вечер своей старшей дочери без Лопес.

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