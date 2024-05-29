Дело об убийстве майора Абдуллаева направлено в суд

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Завершилось предварительное следствие по уголовному делу капитана Низами Абдуллаева, обвиняемого в убийстве майора азербайджанской армии Амиля Абдуллаева.

Дело направлено для рассмотрения в Физулинский военный суд и передано в исполнение судьи Амраха Наджафова, сообщает АПА.

Отметим, что военнослужащий N–ской воинской части Минобороны Абдуллаев Амиль Гумбат оглу был убит в январе этого года. По факту в Военной прокуратуре Физулинского района было возбуждено уголовное дело по ст. 120.1 (умышленное убийство) УК Азербайджана, сотрудники Военной прокуратуры Физулинского района и Управления криминалистики и информационных технологий Военной прокуратуры Азербайджана осмотрели место происшествия и тело, изъяли вещественные доказательства, опросили свидетелей. Были назначены соответствующие экспертизы, проведены другие необходимые следственные действия.

Предварительным следствием были установлены основания для подозрения в умышленном убийстве Амиля Абдуллаева другим офицером – Абдуллаевым Низами Эйнулла оглу на почве возникшего между ними конфликта. Н.Абдуллаев был задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию.

Майор А.Абдуллаев был участником Отечественной войны, был награжден за освобождение от оккупации нескольких районов.