Подлянка от Подоляки. Украине

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Обход санкций и признание Крыма российским – что же вызвало симпатии украинского чиновника?

В Киеве вновь делают комплименты Еревану. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк выразил симпатии Армении и пожелал Еревану удачи.

«Главное пожелание – правильно всегда выбирать союзников и не верить тем, кто лицемерен. Я думаю, что то, что делает сегодня Армения, в любом случае приведёт к удаче и значит, она не зря выбрала для себя быть самой собой в своё время. Мне симпатично, что есть такой очень мощный внутренний стержень, когда люди знают, кто они, понимают, что такое Армения, понимают цену, которую Армения платит за право быть такой, какой она хочет быть, за свою свободу, и это вызывает только уважение, симпатию и желание всегда помочь, поддержать и не только словом, но и действиями», – цитируют его украинские СМИ.

Конечно, оценки и интересы разных стран могут не совпадать. Никто в Баку не ждёт от официального Киева, что там будут полностью следовать азербайджанской повестке дня в отношениях с Арменией. Но как быть с интересами самой Украины?

Напомним: с начала украинской войны эта страна была и остается основным каналам обхода санкций, наложенных на РФ. Достаточно просто вспомнить, во сколько раз «взлетели» объемы экспорта и импорта в «треугольнике» ЕС — Армения — Россия. Свои исследования по этому поводу, как неоднократно писал Minval, публиковал главный экономист Института международных финансов (IIF), бывший главный валютный стратег Goldman Sachs и старший экономист Международного валютного фонда Робин Брукс.

Армянская почта – Haypost — прямо предлагала гражданам России доставить по заказу «подсанкционные товары», и нетрудно догадаться, что доставлялись через Армению в Россию не только iPhone, бриллиантовые серёжки или «блузки-кофточки». Для «личного пользования» вполне можно было заказать, к примеру, оптические прицелы, бинокли и приборы ночного видения, где военная продукция не сильно отличается от «охотничьей». Многие эксперты фиксируют внезапный взлёт экспорта продукции армянских ювелиров – как раз после того, как против России ввели санкции, касающиеся торговли золотом и алмазами.

И это ещё не всё. Как минимум заслуживает внимания позиция Армении по Крыму. Можно отмахнуться от её голосования в ООН в 2014-м году против территориальной целостности Украины: дескать, потом в Армении сменилась власть. Но и после революции Никола Пашиняна в Армении неоднократно проходили «Дни Республики Крым», где аннексированный полуостров представляла администрация, назначенная Москвой. И, наконец, 23 февраля 2024 года, когда Никол Пашинян уже вовсю изображал «поворот на Запад», в одном из районов Еревана – Шенгавите – полиция задержала некоего 31-летнего Георга Р. МВД Армении по этому случаю распространило релиз, где прямым текстом указывалось: «С 22 апреля 2019 года он разыскивался органами внутренних дел города Ялта Республики Крым Российской Федерации по обвинению в убийстве». То есть в пресс-релизе МВД Армении – а это официальный документ! – украинский Крым был признан территорией России.

Так что же вызывает симпатии у господина Подоляка? Советник главы Офиса президента Украины очарован поворотом Армении от России на Запад? Настолько, что не замечает, что не пересмотрено ни одного соглашения с Кремлем в военной и силовой сфере, что на границах Армении с Ираном и Турцией по-прежнему стоят российские пограничники, что не распущены совместные группировки сухопутных сил и сил ПВО?

По-человечески стремление увидеть в политике Армении то, что очень хочется увидеть, понять можно. Но вот не замечать ни обхода санкций, ни позиции Еревана по Крыму – это уже не просто непрофессионально. Прежде всего с точки зрения интересов самой Украины. Которые все же не следует путать с интересами Франции или брюссельской евробюрократии. Особенно с учётом всех «шероховатостей», «перестраховок», «задержек» и невыполненных обещаний этой самой евробюрократии в вопросе помощи Украине.

Отдел политики Minval.az