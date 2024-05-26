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Французские ультраправые опережают партию Макрона на выборах в ЕС

Французские ультраправые опережают партию Макрона на выборах в ЕС

Ультраправая французская партия «Национальное объединение» во главе с Марин Ле Пен усиливает свое преимущество над партией президента Эммануэля Макрона «Возрождение» на общеевропейских выборах, которые состоятся через две недели. Об этом свидетельствует опрос Elabe, проведенный изданием La Tribune и BFM TV.

На вопрос, за какую из партий они намерены голосовать, 33% опрошенных поддержали «Национальное объединение», а 15,5% предпочли коалицию Макрона. Социалистическая партия во главе с Рафаэлем Глюксманном получила 13% голосов избирателей, левая партия «Непокоренная Франция» — 8% и «Зеленые» — 6%. Консервативных республиканцев поддержали 7% респондентов.

Опрос проводился с 24 по 25 мая среди 1804 взрослых.

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