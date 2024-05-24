Генералопад: снят с должности командующий 20-й гвардейской армией Ахмедов

474 Просмотров

Командующий самым крупным соединением войск российской армии, 20-й гвардейской Краснознамённой общевойсковой армии, Сухраб Ахмедов снят с должности. Об этом сообщили в четверг вечером несколько российских СМИ.

Официального подтверждения отставки пока нет.

В ноябре 2022 года Ахмедова обвиняли в больших потерях, до 400 человек, во время боёв под Павловкой в Донецкой области бойцы 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Они написали губернатору Приморского края Олегу Кожемяко, что их «бросили в непонятное наступление».

В июне 2023 года российские военные блогеры сообщили о больших потерях в рядах 20-й общевойсковой армии в районе города Кременная Луганской области. Согласно опубликованной ими информации, десятки российских солдат погибли под обстрелом украинской артиллерии во время построения в ожидании приезда генерала Ахмедова.