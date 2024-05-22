С 25 мая поезда Баку-Габала-Баку будут курсировать по субботам и воскресеньям

С 25 мая поезда Баку-Габала будут курсировать в обоих направлениях по субботам и воскресеньям.
Об этом сообщает ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД).
Согласно информации, поезд отправится с Бакинского железнодорожного вокзала в 07:30, а с Габалинского железнодорожного вокзала в 19:00.
Кроме того, АЖД назначит дополнительные поезда на выходные по маршруту Баку-Агстафа-Баку, которые будут отправляться 25 мая в 09:15 с Бакинского железнодорожного вокзала, а 26 мая в 15:00 из Агстафы.
Билеты можно приобрести в кассах железнодорожных вокзалов, на сайте www.ady.az или в приложении ADY Mobile.