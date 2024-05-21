Зеленский наградил Бербок (видео)

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Во вторник, 21 мая, Владимир Зеленский наградил министра иностранных дел Германии Анналену Бербок орденом за её поддержку Украины, сообщает издание Bild.

Уточняется, что медаль Ярослава Мудрого третьей степени главе МИД ФРГ была присуждена еще в конце 2023 года – как раз тогда, когда Бербок обнаружила «сердце Европы» в Киеве и пообещала Украине помочь вступить в Евросоюз.

«Тогда орден третьей степени был также присуждён депутатам бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн и Антону Хофрайтеру. Высшей степени ордена Ярослава Мудрого были удостоены наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман аль-Сауд, премьер-министр Испании Педро Санчес и глава правительства Албании Эди Рама», – сказано в сообщении издания.

