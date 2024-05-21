Зеленский наградил Бербок (видео)

Во вторник, 21 мая, Владимир Зеленский наградил министра иностранных дел Германии Анналену Бербок орденом за её поддержку Украины, сообщает издание Bild.
Уточняется, что медаль Ярослава Мудрого третьей степени главе МИД ФРГ была присуждена еще в конце 2023 года – как раз тогда, когда Бербок обнаружила «сердце Европы» в Киеве и пообещала Украине помочь вступить в Евросоюз.
«Тогда орден третьей степени был также присуждён депутатам бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн и Антону Хофрайтеру. Высшей степени ордена Ярослава Мудрого были удостоены наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман аль-Сауд, премьер-министр Испании Педро Санчес и глава правительства Албании Эди Рама», – сказано в сообщении издания.