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Имран Хан добился оправдания в суде

Имран Хан добился оправдания в суде

Окружной суд Исламабада оправдал бывшего премьер-министра Пакистана, лидера оппозиционной партии «Движение за справедливость» (ДЗС) Имрана Хана по обвинению в организации беспорядков в мае 2023 года и прекратил рассмотрение его предполагаемой вины в акциях вандализма своих сторонников. Об этом сообщает газета The Express Tribune.

«Суд не располагает вескими доказательствами вины Имрана Хана по обвинениям в организации беспорядков 9 мая 2023 года и акций вандализма во время марша сторонников ДЗС 25 мая того же года. В связи с этим невозможно дальнейшее рассмотрение вины бывшего премьер-министра в этих событиях», – говорится в решении судебной инстанции.

Оправдательный приговор Имрану Хану по делу о вандализме суд вынесет позднее, после того как заслушает заявления всех обвиняемых.

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