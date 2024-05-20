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В Азербайджане за два дня граждане отдали кибермошенникам около 40 тыс. манатов

В Азербайджане за два дня граждане отдали кибермошенникам около 40 тыс. манатов

Преступные группировки звонят гражданам с иностранных номеров, получают данные их банковских карт и продолжают воровать средства с их счетов, используя киберметоды.

Об этом сообщил руководитель пресс-службы МВД Эльшад Гаджиев.

Он подчеркнул, что 18-19 мая с банковских карт были похищены следующие суммы: 9604, 6500, 5075, 2720, 1700, 1700, 1432, 1347, 1340, 1200, 1123, 975, 560, 490, 460, 400, 318, 300, 250, 100 , 43 маната.

«Все факты произошли одинаковым образом – в результате передачи гражданами личной информации неизвестным лицам. Самая большая сумма – 9604 манатов была украдена под предлогом «открытия дополнительной кредитной линии без начисления процентов».

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