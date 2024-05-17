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Главное Культура

Аффлек и Лопес собрались разводиться

Аффлек и Лопес собрались разводиться

Стало известно о скором разводе голливудского актера Бена Аффлека и американской певицы Дженнифер Лопес спустя двух лет брака. Об этом сообщает InTouch со ссылкой на инсайдера.

Вероятнее всего, Аффлек и Лопес выставят на продажу дом, который они вместе приобрели после свадьбы. По данным издания, артист съехал из пентхауса. Отмечается, что супруги начали подготовку к бракоразводному процессу. По информации инсайдера, сейчас Аффлек сосредоточен на своей работе, а также на воспитании трех своих детей от бывшей жены, актрисы Дженнифер Гарнер.

«Они никогда не перестанут любить друг друга, но она не может его контролировать, а он не может ее изменить. Невозможно, чтобы это продолжалось», — подчеркнул источник.

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