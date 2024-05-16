Гафарова указала на важность реформ в ООН (фото)

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16-го мая в штаб-квартире Межпарламентского Союза в Женеве в Швейцарской Конфедерации начало свою работу 1-е заседание организационного комитета 6-й Всемирной конференции председателей парламентов. Об этом говорится в сообщении парламента Азербайджана.

Спикер Милли Меджлиса Сагиба Гафарова приняла участие в заседании и выступила на нём с речью.

Президент Межпарламентского Союза Тулия Эксон открыла заседание и представила участвующих в нём глав парламентов.

Потом генеральный секретарь Межпарламентского Союза Мартин Чунгонг объявил повестку дня и вопросы, которые будут обсуждаться на собрании.

Спикер Милли Меджлиса Азербайджана Сагиба Гафарова в своём выступлении поделилась мыслями о 6-й Всемирной конференции спикеров парламентов.

Она сказала, что укрепление парламентского измерения международного сотрудничества было одной из основных тем обсуждения на пяти предыдущих конференциях. Сегодня парламентские дипломатия и сотрудничество расширили свои масштабы по сравнению с предыдущими годами. Отметив, что наши парламенты сотрудничают и создают новые механизмы взаимодействия как на двусторонней основе, так и в международных парламентских организациях, спикер Сагиба Гафарова охарактеризовала Межпарламентский Союз в этом контексте как весьма важную платформу, объединяющую наши парламенты. По её словам, наши общие взгляды, цели и задачи отражены посредством этой организации.

Говоря о том, что сотрудничество Межпарламентского Союза с ООН, в частности, является наглядным показателем того, насколько значительный уровень парламентского сотрудничества достигнут на сегодняшний день, спикер Милли Меджлиса выразила уверенность в том, что на очередной конференции будут рассматриваться вопросы, связанные с усилением практического сотрудничества между ООН и Межпарламентским Союзом. Мы должны предусматривать в этой связи более системное, институциональное и практичное выражение данного сотрудничества, что, естественно, повысит уровень участия парламентов в противостоянии вызовам, стоящим перед всеми, подчеркнула Сагиба Гафарова.

Указав на важность реформирования Организации Объединённых Наций, спикер Сагиба Гафарова сказала, что, с учётом вызовов, с которыми сталкивается наш мир, важную роль в продвижении совместных усилий и решений играют многосторонние механизмы. Но мы все признаём, что эти механизмы, эта многосторонняя система должна быть более мощными, эффективными и инклюзивными. Сагиба Гафарова отметила с сожалением, что сегодняшняя ситуация не в полной мере отвечает нашим требованиям. По словам спикера, существует консенсус о том, что в основе многосторонней системы должны лежать реформы, направленные на повышение эффективности деятельности ООН, в том числе её Совета Безопасности. Естественно, идёт много дискуссий о том, как должны выглядеть эти реформы. Но мы до сих пор не видим реальных решений, которые можно было бы претворить в жизнь. В этой связи спикер Милли Меджлиса предложила Межпарламентскому Союзу разработать новые идеи, новые предложения по проведению реформ в ООН и рассмотреть эти предложения в русле дальнейшей работы. Она также сказала, что эти предложения обеспечат вклад парламентов в данный процесс.

Собрание оргкомитета продолжилось выступлениями глав других парламентов.