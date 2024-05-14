В ЕС надеются, что в Грузии не примут закон об иноагентах

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Принятие закона об иноагентах станет препятствием на пути Грузии в ЕС, но конкретные последствия будут обсуждаться после его утверждения, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы союза Петер Стано.

«Мы следим за событиями очень внимательно. Мы уже говорили, что по нашему мнению этот закон представляет опасность для европейских устремлений Грузии. Мы ожидаем, что политические лидеры не сделают этого, но мы также понимаем, что дискуссии продолжаются. Если этот закон будет принят, то это станет серьезным препятствием на европейском пути Грузии. Но мы будем обсуждать конкретные последствия после принятия этого закона, реакция будет обсуждаться со странами-членами ЕС», – сказал Стано.