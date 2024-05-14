В Новой Каледонии вспыхнуло восстание против режима Макрона (видео)

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Столкновения с полицией в Новой Каледонии превратились в антиколониальное восстание коренных жителей — канаков против влияния Франции.

Это произошло в контексте одного из крупнейших производителей никеля и ключевых по ресурсам колоний заморской территории Франции. В результате восстания произошли блокировки дорог, поджоги заводов и предприятий, а также случаи грабежей и использования огнестрельного оружия.

Для восстановления порядка правительство установило комендантский час и направило на остров в Тихом океане спецназ и четыре отряда полиции.