Агентство MEDİA объявило конкурс

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Агентство по развитию медиа объявило конкурс на поддержку онлайн и печатных СМИ.

Как сообщили в Агентстве, принять участие в конкурсе могут включенные в реестр субъекты онлайн-медиа, публикующие информацию общественно-политического и спортивного содержания.

Для участия в конкурсе заявка и прилагаемые к ней документы подаются в агентство MEDİA в электронной форме через портал mib.media.gov.az.

По итогам конкурса между субъектами онлайн-медиа и Агентством подписывается договор на оказание финансовой помощи в размере 3000 манатов каждому из этих субъектов сроком на 6 месяцев.