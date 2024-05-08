Небинарный участник «Евровидения» от Ирландии устроил на сцене сеанс экзорцизма

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Представители Ирландии Bambie Thug выступили в первом полуфинале Евровидения-2024 с песней Doomsday Blue. Артисты ошеломили жуткой постановкой.

29-летние исполнители на сцене в образе колдуньи. В кругу из свечей исполнители воссоздали атмосферу спиритического сеанса с призыванием, а впоследствии станцевали с «чертом».

Еще больше зрителей ошеломило, как посреди номера «черт» срывает с исполнителей одежду, после чего они остаются на сцене только в нижнем белье. В конце выступления Bambie Thug укротили «черта» магией.