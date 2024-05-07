СМИ: В Украине HIMARS ликвидировали сына известного российского генерала

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На войне в Украине могли ликвидировать сына российского военачальника Александра Лапина.

Соответствующее сообщение появилось в российской группе «Новости Волгоград».

«Пришли трагические известия с фронта. В зоне проведения специальной военной операции героически погиб наш земляк Лапин Денис Александрович», – говорится в посте.

Указывается, что 3 мая по командному пункту, в котором находился Лапин, нанесли удар из реактивной системы залпового огня HIMARS.

«Денис родился 23 января 1986 года в Волгограде. В 2019 году окончил Общевойсковую академию ВС РФ», – добавили «Новости Волгоград».

Александр Лапин руководил группировкой российских войск «Центр», которая пыталась захватить территории Черниговской, Сумской и Киевской областей.

Лето стало известно, что Лапин наградил медалью Жукова собственного сына Дениса, руководившего наступлением на Сумы и Чернигов.