Бакинский Олимпийский Стадион в топ-100 лучших стадионов мира

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Издание FourFourTwo обновило рейтинговую таблицу лучших стадионов мира.

Бакинский Олимпийский Стадион включён в топ-100 стадионов мира. Арена, открытая в 2015-м году, заняла 41 место.

Список возглавляет стадион «La Bombonera», расположенный в Аргентине. На втором месте бразильский стадион «Marakana». Первую «тройку» замыкает «Siqnal İduna Park», принимающий матчи немецкой команды «Боруссия Дортмунд».

Следует отметить, что Бакинский Олимпийский стадион вместимостью 69 870 зрителей является крупнейшей ареной в Азербайджане.