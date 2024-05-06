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Бакинский Олимпийский Стадион в топ-100 лучших стадионов мира

Бакинский Олимпийский Стадион в топ-100 лучших стадионов мира

Издание FourFourTwo обновило рейтинговую таблицу лучших стадионов мира.

Бакинский Олимпийский Стадион включён в топ-100 стадионов мира. Арена, открытая в 2015-м году, заняла 41 место.

Список возглавляет стадион «La Bombonera», расположенный в Аргентине. На втором месте бразильский стадион «Marakana». Первую «тройку» замыкает «Siqnal İduna Park», принимающий матчи немецкой команды «Боруссия Дортмунд».

Следует отметить, что Бакинский Олимпийский стадион вместимостью 69 870 зрителей является крупнейшей ареной в Азербайджане.

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