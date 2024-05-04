Отменен визовый режим между Азербайджаном и Марокко

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В рамках рабочего визита в республику Гамбия министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с с министром иностранных дел, африканского сотрудничества и по делам марокканцев за рубежом страны Нассером Бурита.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД).

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по различным аспектам двусторонних отношений между Азербайджаном и Марокко.

Говоря о текущей повестке дня сотрудничества между двумя странами, министр Джейхун Байрамов отметил наличие широкого потенциала развития сотрудничества между Азербайджаном и Марокко в сфере торговли, энергетики, образования, межпарламентских связей и др.

Байрамов также отметил, что контакты, осуществляемые на многосторонних платформах, таких как ООН, Организация исламского сотрудничества (ОИС) и Движение неприсоединения (ДН), и взаимная поддержка, которую страны оказывают позиции друг друга на этих платформах, играют важную роль для двусторонних отношений.

В ходе встречи министры подписали соглашение между двумя странами об отмене визового режима для владельцев общегражданских паспортов.