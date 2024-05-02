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Супруге Юсифа Эйвазова не дали выступить в Швейцарии

Супруге Юсифа Эйвазова не дали выступить в Швейцарии

В Швейцарии отменили выступление российской оперной певицы Анны Нетребко, которое должно было состояться 1 июня. Об этом в среду, 1 мая, заявили в пресс-службе Центра культуры и конгрессов (KKL) Люцерна.

Такое решение принято в преддверии конференции по Украине, назначенной на середину июня в Бюргенштоке.

По словам сотрудников центра, отменить концерт их призвали кантональные и муниципальные власти.

«Концерт Нетребко 1 июня в KKL Люцерна не состоится. Общественное восприятие солистки остаётся противоречивым, ввиду временной и географической близости выступления госпожи Нетребко к мирной конференции по Украине следовало ожидать угрозы общественному порядку», — отметили в KKL.

Напомним, что Анна Нетребко является супругой известного азербайджанского оперного исполнителя Юсифа Эйвазова.

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Супруге Юсифа Эйвазова не дали выступить в Швейцарии

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