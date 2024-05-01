Афины поддерживают соглашение между Азербайджаном и Арменией |
Министр обороны Украины может подать в отставку |
«Азербайджан на протяжении веков был местом слияния культур». Полный текст сегодняшней речи Алиева (видео) |
Анкара подключится к судебному иску Южной Африки против Израиля |
Азербайджан, Узбекистан и Казахстан объединят свои энергосистемы |
В Стамбуле начались столкновения между демонстрантами и полицией (видео) |
Полиция штурмовала здание Колумбийского университета, захваченное пропалестинскими демонстрантами |
The National Interest о Рубене Варданяне: Нобелевская премия мира снова «убила сатиру» |
Стычки в Тбилиси: в ход пошли перцовый газ и водомет (обновлено, фото, видео) |
Главное Общество

Стражи порядка задержали подростков-вандалов

Стражи порядка задержали подростков-вандалов

28 апреля в полицию поступила информация о том, что вблизи железнодорожной станции Хырдалан на рельсах были выложены камни, а при прохождении через данный участок электрички Баку-Сумгайыт камнем разбито правое боковое стекло поезда. Об этом говорится в сообщении МВД.

Отмечается, что данное обстоятельство привело к задержкам в движении поезда и вызвало беспокойство пассажиров.

Сотрудниками Биладжарского линейного отдела полиции Управления полиции на железнодорожном транспорте установлены и задержаны трое несовершеннолетних, причастных к совершению правонарушения. Подростки были доставлены в отделение полиции, где с ними в присутствии родителей была проведена профилактическая беседа.

Расследование по данному факту продолжается.

Теги:
Из этой рубрики
Стражи порядка задержали подростков-вандалов
Общество

Стражи порядка задержали подростков-вандалов

2024/05/01, 20:00
"Азербайджан на протяжении веков был местом слияния культур". Полный текст сегодняшней речи Алиева (видео)
Общество

«Азербайджан на протяжении веков был местом слияния культур». Полный текст сегодняшней речи Алиева (видео)

2024/05/01, 18:55
В Азербайджане с начала этого года усыновлено 35 детей
Общество

В Азербайджане с начала этого года усыновлено 35 детей

2024/05/01, 17:40
В Азербайджане животные покусали 8 712 человек за три месяца
Общество

В Азербайджане животные покусали 8 712 человек за три месяца

2024/05/01, 16:32
В Кяльбаджаре в результате ДТП погиб гражданин Турции
Общество

В Кяльбаджаре в результате ДТП погиб гражданин Турции

2024/05/01, 15:43
Ильхам Алиев принял главного раввина России
Общество

Ильхам Алиев принял главного раввина России

2024/05/01, 15:27
Представитель Московского Патриархата: В Азербайджане мы видим прекрасный пример межрелигиозного диалога
Общество

Представитель Московского Патриархата: В Азербайджане мы видим прекрасный пример межрелигиозного диалога

2024/05/01, 14:58
Завтра в Азербайджане на одного депутата станет меньше
Общество

Завтра в Азербайджане на одного депутата станет меньше

2024/05/01, 13:20
Ильхам Алиев принял делегацию муфтиев Северо-Кавказского региона России (фото)
Общество

Ильхам Алиев принял делегацию муфтиев Северо-Кавказского региона России (фото)

2024/05/01, 13:14