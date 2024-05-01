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Медведев поздравил россиян советским плакатом с Зеленским

Медведев поздравил россиян советским плакатом с Зеленским

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал поздравление граждан страны с Праздником весны и труда, сопроводив текст советским плакатом времен Великой Отечественной войны.

Медведев взял за основу плакат «Каждый удар молота — удар по врагу» 1941 года, созданный художниками-карикатуристами Виктором Дени и Николаем Долгоруковым. На нем изображен рабочий, который с каждым ударом молота по наковальне направляет новые снаряды в карикатурного Адольфа Гитлера. При этом из рук лидера нацистской Германии выпадают виселица и окровавленный топор.

Однако на опубликованном плакате в роли фюрера выступает президент Украины Владимир Зеленский. «С праздником 1 Мая!» — подписал изображение Медведев.

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