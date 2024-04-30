Мусабеков: Я просто подчеркнул, что азербайджанская позиция на переговорах по вопросу эксклавов сильнее армянской

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Группа малоизвестных сайтов разогнала информационную «бурю в стакане воды», приписав мне предложение о передаче деревни Башкент в Кедабекском районе, занятой нашими войсками в ходе первой карабахской войны. Мол, сказав в своем комментарии для воскресной программы Общественного Телевидения, что деревня Башкент не имеет стратегического значения, я нанёс ущерб интересам нашей страны.

На самом деле, мной было сказано, что хотя оставшиеся под контролем армян четыре азербайджанских эксклава по площади соразмерны бывшему армянскому эксклаву Башкент, но через Кярки проходит дорога, связывающая Ереван с Ираном, а мимо Юхары Аскепара проходит главная автомагистраль, связывающая Армению с Грузией. Стратегическое значение наших деревень неоспоримо, тогда как Башкент находится всего лишь на пересечении районных дорог.

Оккупированные азербайджанские эксклавы ценнее, чем бывший армянский эксклав Башкент. Это обстоятельство обязательно должно учитываться в будущих армяно-азербайджанских переговорах при решении судьбы эксклавных деревень, и ни о какой передаче Башкента Армении и речи не было. Я просто подчеркнул, что азербайджанская позиция на переговорах по вопросу эксклавов сильнее армянской. Но для кого-то важнее броский заголовок, даже если он далек от правды.

Расим Мусабеков, политолог