Харви Вайнштейн после заседания суда попал в больницу

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Бывший голливудский продюсер Харви Вайнштейн, которого обвинили в многочисленных сексуальных домогательствах, попал в больницу. Об этом сообщил его адвокат Артур Айдала, передает Associated Press.

По словам адвоката, Вайнштейна доставили в больницу Бельвью на Манхэттене, когда он вернулся с заседания суда, где ему отменили один из приговоров.

«Они осмотрели его и отправили в Бельвью. Кажется, ему нужна большая помощь, физически. У него много проблем. Он сдает всевозможные анализы. У него что-то вроде крушения поезда в плане здоровья», — сказал Айдала.