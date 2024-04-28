ОДКБ проведет учения

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Организация договора о коллективной безопасности готовится к осеннему комплексу совместных учений на территориях Кыргызстана, Казахстана и Таджикистана, сообщил журналистам пресс-секретарь объединенного штаба организации Владислав Щегрикович.

«Приоритетными задачами Объединенного штаба ОДКБ также являются качественная подготовка и успешное проведение мероприятий совместной оперативной и боевой подготовки, в том числе комплекса совместных и специальных учений, запланированных на осень этого года на территориях Кыргизской Республики, Республики Казахстан и Республики Таджикистан», – заявил представитель военно-политического блока.