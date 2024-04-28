В Агдамском районе при подрыве на мине пострадал водитель грейдера

179 Просмотров

В Агдамском районе грейдер подорвался на противотанковой мине, водитель спецтехники получил ранения.

Об этом говорится в совместной информации Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры и Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA).

В сообщении подчеркивается, что 27 апреля 2024 года на территории освобожденного от оккупации села Марзили Агдамского района произошел минный инцидент. Водитель грейдера Гусейнов Видади Вюгар оглу (1994 г.р.) сбился с пути и подорвался на противотанковой мине на неразминированном участке.

В.Гусейнов получил ранения правой руки, он эвакуирован в районную больницу, в результате взрыва также повреждена техника.

По факту в Агдамской районной прокуратуре ведется расследование.