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Шольц отверг отправку немецких войск и ракет Taurus в Украину

Шольц отверг отправку немецких войск и ракет Taurus в Украину

Канцлер ФРГ Олаф Шольц на мероприятии Социал-демократической партии в Люнебурге отверг возможность отправки в Украину немецких военнослужащих и дальнобойных крылатых ракет Taurus. Об этом пишет ТАСС.

По словам лидера Германии, Taurus относятся к тому типу оружия, которое можно поставить ВСУ только в случае, если немцы смогут сохранить контроль над его управлением.

«Но мы не можем этого делать. Если бы мы сделали это, мы были бы вовлечены в войну», — констатировал канцлер ФРГ.

Шольц подчеркнул, что не отправит в зону СВО немецких солдат.

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