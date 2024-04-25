Армянский солдат подорвался на мине

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Военнослужащий ВС Армении подорвался на мине в Тавушской области. Об этом сообщает пресс-служба МО Армении. Ранее об инциденте в Тавуше сообщил депутат фракции «Айастан» Гарник Даниелян, не уточнив, однако, что речь шла о пострадавшем военнослужащем.

Пресс-секретарь оборонного ведомства Арам Торосян пояснил, что военнослужащий получил ранение во время работ по разминированию приграничных территорий.

В настоящее время его жизни ничего не угрожает, состояние здоровья оценивается как удовлетворительное.