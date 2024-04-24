Киев дважды бил ракетами ATACMS по целям в глубоком российском тылу

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Соединённые Штаты в марте тайно передали Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS, они были дважды использованы против российских целей. Об этом пишет Politico.

«Администрация Байдена в прошлом месяце впервые… тайно отправила Украине ракеты большой дальности — и Киев уже дважды использовал это оружие для нанесения ударов глубоко в тылу России», — говорится в сообщении.

Одной из целей, для удара по которым Украина уже применила поставленные США ракеты дальнего радиуса действия, стал военный аэродром в Крыму, сообщил Reuters.