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В Джебраиле строится жилой комплекс на 712 семей

В Джебраиле строится жилой комплекс на 712 семей

В этом году в Джебраиле строится большой комплекс из 712 квартир, и через два месяца часть комплекса будет сдана в эксплуатацию. В этот комплекс планируется переселить 712 семей.

Об этом журналистам сказал специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Вахид Гаджиев, пишет Trend.

Он отметил, что в соответствии с Государственной программой на 2022-2026 годы в Зангилане, Джебраиле и Губадлы планируется построить 24 села, 5 поселков и 3 города.

«В Зангилане продолжается строительство домов. Сейчас строится комплекс из 13 зданий, и в этом году состоится переселение в город Зангилан. В селе Джахангирбейли района в настоящее время ведутся строительные работы и планируется переселение. В селах Махрузлу и Зиланлы Губадлинского района также уже начато строительство и предусматривается переселение в эти села», – сказал В.Гаджиев.

Он добавил, что всего в 2022-2026 годах в Зангиланский, Джебраильский и Губадлинский районы планируется переселить 40 тысяч человек.

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