Фильм Азера Гулиева поборется за призы Каннского кинофестиваля

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Азербайджан примет участие в основном конкурсе короткометражных фильмов 77-го Каннского кинофестиваля.

Согласно сообщению официального сайта премии, в этом году в конкурсе короткометражных фильмов примут участие кандидаты из 11 стран – Азербайджан, Бразилия, Болгария, Канада, Китай, Хорватия, Франция, Косово, Литва, Португалия и США.

Азербайджан на фестивале представит режиссер Азер Гулиев с фильмом «Словно тебя нет». На основном этапе конкурса будут представлены 11 короткометражных фильмов, отобранных из 4420 фильмов.

Победитель «Золотой пальмовой ветви» по короткометражному фильму будет объявлен 25 мая.