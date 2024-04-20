Агентство развития медиа обратилось к журналистам

114 Просмотров

На медиа-ресурсах Армении и ряда зарубежных стран распространяется совершенно необоснованная и не соответствующая действительности информация о якобы использовании территории Азербайджана в военных операциях против третьей страны.

Об этом сообщили в Агентстве развития медиа (MEDİA).

Отмечается, что подобная дезинформация является составной частью кампании очернения, проводимой против Азербайджана.

«Тиражирование в СМИ, вопреки профессиональным и международным этическим ценностям, подобной непроверенной информации расценивается нами как очередная неудачная попытка бросить тень на международную репутацию нашей страны.

Мы призываем субъектов СМИ и журналистов не использовать информацию из неизвестных источников и проявлять принципиальность против любых проявлений атак дезинформационного характера, направленных на нашу страну», – говорится в заявлении.