Менингит всего за сутки погубил 17-летнюю испанскую спортсменку

193 Просмотров

Испанская прыгунья на батуте Мария Эрранс Гомес ушла из жизни в возрасте 17 лет, заболев менингитом. Об этом сообщает в соцсети Х пресс-служба городского совета Кабанильяс-дель-Кампо, где тренировалась спортсменка.

«Мария внезапно покинула нас из-за ужасного менингита, который захватил её всего за 24 часа, оставив город в безутешной печали», — говорится в тексте.

Гомес участвовала в чемпионате мира в Британии осенью 2023 года, представляя сборную Испании. В память о спортсменке в Кабанильяс-дель-Кампо отменили все развлекательные мероприятия.