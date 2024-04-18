Захарова: Россия ждет от Армении данных о «военно-политических договоренностях» с США и ЕС

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Россия ожидает от Армении четкой реакции и дезавуирования после появления в СМИ сведений о «военно-политических договоренностях» с США и Евросоюзом (ЕС), заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Ранее в Ереване публично заверяли, что развитие сотрудничества со странами Запада не направлено против третьих стран. Мы, учитывая совокупность этих факторов, ожидаем от армянских властей четкой реакции на появившиеся сведения. А в идеале – их дезавуирования», – сказала дипломат, комментируя состоявшуюся 5 апреля в Брюсселе встречу Армении, США и ЕС и сообщения, что на ней якобы были достигнуты договоренности в военно-политической сфере.