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Ялчин Рафиев рассказал об основном ожидании от COP29

Ялчин Рафиев рассказал об основном ожидании от COP29

Основное ожидание от COP29 – предложить документы по финансированию в области климата.

Об этом на первой пресс-конференции председательства в COP29 заявил главный переговорщик 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчин Рафиев, передает АПА.

По его словам, разработка новых критериев для документов, связанных с изменением климата и климатическим финансированием, является главным ожиданием от COP29:

«Потому что документы по финансированию в области климата не являются достаточно всеобъемлющими, чтобы решить проблемы изменения климата, с которыми сталкивается мир. В этом направлении пройдут двусторонние и многосторонние переговоры на различных площадках».

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