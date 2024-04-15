Токаев назвал Армению «надежным партнером» Казахстана на Южном Кавказе и поддержал «Перекресток мира»

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал Армению надежным партнером своей страны на Южном Кавказе.

«Этот визит имеет особое значение для меня, впервые нахожусь в Ереване с официальным визитом. Переговоры с Николом Воваевичем доказывают, что мы заинтересованы держать наши отношения на высоком уровне», — заявил он в ходе своего визита в Ереван.

По его словам, Казахстан готов довести уровень экспорта товаров в Армению до $350 млн., рассчитывает и на активность армянской стороны.

Кроме того, он отметил, что Казахстан приветствует проект «Перекресток мира», представленный правительством Армении.

«Сектор транспортной логистики также имеет большое значение для укрепления двустороннего взаимовыгодного сотрудничества. Мы высоко ценим стремление Армении восстановить транспортное сообщение на Южном Кавказе. В этом смысле мы приветствуем инициативу премьер-министра Никола Пашиняна, которая называется «Перекресток мира», – сказал Токаев.