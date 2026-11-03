В результате совместной операции Главного управления по борьбе с киберпреступностью МВД Азербайджана и полиции Украины в Киеве выявлены колл-центры организованной преступной сети, похищавшей деньги с банковских карт граждан Азербайджана.

Колл-центры действовали по разным адресам в Киеве. В ходе операции были разоблачены десятки киберпреступников.

Участники преступной сети представлялись сотрудниками правоохранительных органов, банков и финансовых организаций, злоупотребляли доверием граждан и таким образом завладевали их денежными средствами.

В результате проведенных операций члены преступной группы были задержаны и доставлены в Азербайджан.

По данным МВД Азербайджана, деятельность сети была организована через колл-центры, созданные под видом различных сервисных офисов в нескольких городах Украины. Для привлечения новых участников в Telegram размещались объявления о вакансиях в сфере информационных технологий и клиентского обслуживания с обещанием высокой заработной платы. В результате некоторые иностранные граждане были вовлечены в незаконную деятельность этих центров.

Сотрудники колл-центров звонили гражданам Азербайджана по заранее подготовленным сценариям и использовали различные методы психологического воздействия. Они представлялись сотрудниками правоохранительных органов, мобильных операторов, банков и инвестиционных компаний, сообщая ложную информацию о подозрительных операциях на счетах, угрозе потери денег, блокировке банковских карт или незаконных финансовых операциях от имени граждан. В других случаях мошенники предлагали фиктивные инвестиционные проекты, обещая высокую прибыль.

Используя страх граждан или желание быстро заработать, злоумышленники убеждали их срочно переводить деньги на якобы безопасные счета, раскрывать данные банковских карт, SMS-коды подтверждения и другие конфиденциальные пароли.

В ходе совместной операции с МВД Украины в Киеве были задержаны 11 человек, работавших в незаконных колл-центрах. Среди них — объявленные в международный розыск предполагаемые организаторы сети Нариман Искендеров, Эльсун Алиев, Эльшад Мусаев и Эльшен Шукюров. Все они доставлены в Азербайджан.

Кроме того, установлено, что Руслан Закиров, Ясаф Байрамов, Эльсевяр Мамедов, Дмитрий Душин и Руслан Матвеев поддерживали связь с участниками зарубежной сети через Telegram и участвовали в легализации денежных средств, полученных преступным путем.

Они аккумулировали похищенные деньги на банковских картах, находившихся в их распоряжении, удерживали согласованный процент, а оставшуюся сумму конвертировали в криптовалюту и переводили за границу.

По выявленным фактам возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса. В отношении организаторов группы судом избрана мера пресечения в виде ареста. В отношении остальных задержанных продолжается расследование.

В МВД подчеркнули важность бдительности граждан и призвали с осторожностью относиться к сомнительным предложениям о работе с высокой зарплатой и легким заработком в социальных сетях, не передавать неизвестным лицам данные банковских карт, SMS-коды и пароли, а подозрительные звонки проверять через официальные источники.